В Одесі затримали банду, яка вибивала неіснуючі "борги" у жителів

В Одесі блокували діяльність етнічного організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян.

Співробітники Служби безпеки України діяли спільно з поліцією, повідомляє СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили раніше судимі вихідці з регіону Північного Кавказу.

"Зловмисники, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, "вибивали" неіснуючі борги у місцевих жителів", – заявляє СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання від мешканця обласного центру 1 тисячі доларів США. У разі несплати грошей рекетири погрожували чоловіку фізичною розправою", – йдеться повідомленні.

Правоохоронці затримали трьох учасників так званої "силової ланки" угруповання на одній з вулиць Одеси під час одержання "боргу" від потерпілого.

Вирішують питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 189 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу, тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.