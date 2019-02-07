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В Одесі затримали банду, яка вибивала неіснуючі "борги" у жителів

Четвер, 7 лютого 2019, 07:21

В Одесі блокували діяльність етнічного організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян.

Співробітники Служби безпеки України діяли спільно з поліцією, повідомляє СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили раніше судимі вихідці з регіону Північного Кавказу.

"Зловмисники, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, "вибивали" неіснуючі борги у місцевих жителів", – заявляє СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання від мешканця обласного центру 1 тисячі доларів США. У разі несплати грошей рекетири погрожували чоловіку фізичною розправою", – йдеться  повідомленні.

Правоохоронці затримали трьох учасників так званої "силової ланки" угруповання на одній з вулиць Одеси під час одержання "боргу" від потерпілого.

 

Вирішують питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

 

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 189 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу, тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаСБУкримінал
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