Україна видала Німеччині двох підозрюваних у вбивстві

3026 переглядів
Четвер, 7 лютого 2019, 10:30

Україна здійснює екстрадицію до Німеччини двох чоловіків, які у серпні 2017 року у місті Вупперталь скоїли умисне вбивство громадянина Іраку та поранили іншого.

Як повідомляє Національна поліція України, їх, попри конспірацію, затримали у Києві: одного – на території Голосіївського району столиці, іншого – у Дніпровському районі.

1 лютого одного з затриманих вже екстрадували до Німеччини, екстрадиція другого підозрюваного запланована на 7 лютого.

Згідно із законодавством Німеччини їм загрожує до 15 років ув’язнення (за статтями про умисне вбивство й тяжкі тілесні ушкодження).

Двох громадян однієї з країн Близького Сходу німецькі правоохоронці розшукували з серпня 2017 року. Тоді підозрювані спільно з іншими двома особами на території Вупперталя вбили громадянина Іраку й поранили ножем ще одну людину.

До розшуку підозрюваних долучалися оперативники карного розшуку України.

6 лютого начальник Департаменту карного розшуку Сергій Тіхонов і заступник Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції Віталій Касап зустрілися з делегацією Земельного відомства кримінальної поліції федеральної землі Північна Рейн-Вестфалія ФРН і отримали подяку.

 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Німеччина кримінал Київ поліція


powered by lun.ua
По темі
Берлін і Париж зацікавилися "планом Сайдіка" щодо Донбасу 7 лютого 2019, 09:53
"Укрзалізниця" запустить потяги до Берліна та Кошице 1 лютого 2019, 10:03
Британія, Німеччина і Франція створили механізм, щоб обійти санкції США проти Ірану 31 січня 2019, 22:25
Усі новини
Головні новини
Суд відібрав в Агентства з розшуку активів вертолітний майданчик Януковича
В уряді попереджають роботодавців: якщо не збільшите зарплати, то "втратите все"
Юрист глави Херсонської облради "подарував" ймовірному організатору вбивства Гандзюк базу відпочинку – ЗМІ
Рада заборонила російських спостерігачів на виборах
Усі новини
дослідження

Два види кишкових бактерій можуть бути пов'язані з депресією

Досвід

Один день в сексшопі

здоров'я

Бутерброд з ковбасою краще не їсти