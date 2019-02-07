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Україна видала Німеччині двох підозрюваних у вбивстві

Четвер, 7 лютого 2019, 09:30

Україна здійснює екстрадицію до Німеччини двох чоловіків, які у серпні 2017 року у місті Вупперталь скоїли умисне вбивство громадянина Іраку та поранили іншого.

Як повідомляє Національна поліція України, їх, попри конспірацію, затримали у Києві: одного – на території Голосіївського району столиці, іншого – у Дніпровському районі.

1 лютого одного з затриманих вже екстрадували до Німеччини, екстрадиція другого підозрюваного запланована на 7 лютого.

Згідно із законодавством Німеччини їм загрожує до 15 років ув’язнення (за статтями про умисне вбивство й тяжкі тілесні ушкодження).

Двох громадян однієї з країн Близького Сходу німецькі правоохоронці розшукували з серпня 2017 року. Тоді підозрювані спільно з іншими двома особами на території Вупперталя вбили громадянина Іраку й поранили ножем ще одну людину.

До розшуку підозрюваних долучалися оперативники карного розшуку України.

6 лютого начальник Департаменту карного розшуку Сергій Тіхонов і заступник Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції Віталій Касап зустрілися з делегацією Земельного відомства кримінальної поліції федеральної землі Північна Рейн-Вестфалія ФРН і отримали подяку.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинакриміналКиївполіція
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