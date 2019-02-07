ЗМІ назвали третього росіянина, підозрюваного в отруєнні в Солсбері

Британське видання The Telegraph повідомило про третього росіянина, ймовірно причетного до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в британському Солсбері.

У середу видання, посилаючись на джерела в спецслужбах, повідомило про російського агента з імовірно вигаданим іменем "Сергій Федотов", пише "Європейська правда".

За інформацією газети, "Федотов" мав квиток на той же рейс із Лондона до Москви, що й "Петров" і "Боширов". Проте з невідомих причин він скасував реєстрацію на рейс.

"Федотов" прибув до Британії у той же день, що й "солсберійські туристи". Номер його паспорта лише трохи відрізняються від номерів паспортів "Петрова" і "Боширова". Примітно, що "Федотова" немає на записах камер відеоспостереження у Солсбері – цілком імовірно, що він не їздив туди із двом іншими агентами.

Видання припускає, що "Федотов" досі може залишатись на території Великої Британії: інформації про те, що він покинув країну, немає.

Британське слідство раніше заявляло, що у двох агентів-отруювачів з ГРУ могли бути спільники.

Раніше ЗМІ повідомили, що британці з'ясували всі деталі про замах на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері, включаючи сліди, що ведуть прямо до президента РФ Володимира Путіна.

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