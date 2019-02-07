ЗМІ назвали третього росіянина, підозрюваного в отруєнні в Солсбері
Британське видання The Telegraph повідомило про третього росіянина, ймовірно причетного до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в британському Солсбері.
У середу видання, посилаючись на джерела в спецслужбах, повідомило про російського агента з імовірно вигаданим іменем "Сергій Федотов", пише "Європейська правда".
За інформацією газети, "Федотов" мав квиток на той же рейс із Лондона до Москви, що й "Петров" і "Боширов". Проте з невідомих причин він скасував реєстрацію на рейс.
"Федотов" прибув до Британії у той же день, що й "солсберійські туристи". Номер його паспорта лише трохи відрізняються від номерів паспортів "Петрова" і "Боширова". Примітно, що "Федотова" немає на записах камер відеоспостереження у Солсбері – цілком імовірно, що він не їздив туди із двом іншими агентами.
Видання припускає, що "Федотов" досі може залишатись на території Великої Британії: інформації про те, що він покинув країну, немає.
Британське слідство раніше заявляло, що у двох агентів-отруювачів з ГРУ могли бути спільники.
Раніше ЗМІ повідомили, що британці з'ясували всі деталі про замах на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері, включаючи сліди, що ведуть прямо до президента РФ Володимира Путіна.
Нагадаємо:
- 66-річного Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня. Їх було доставлено до відділу інтенсивної терапії окружної лікарні Солсбері. Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перемістили в безпечне місце.
- 5 вересня британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це – Олександр Петров та Руслан Боширов. Прокурори зазначили, що їхні справжні імена можуть бути іншими.
- Журналісти дізналися, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням "Героя РФ".
- Другим підозрюваним, на думку журналістів, Олександром Петровим є військовий лікар і полковник ГРУ РФ Олександр Євгенович Мішкін. Журналісти виявили, що він неодноразово їздив в Україну, зокрема під час Майдану 2013 року, і до невизнаної Придністровської республіки.