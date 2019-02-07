Російська біатлоністка виступить за збірну України

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Четвер, 7 лютого 2019, 12:31

Міжнародний союз біатлоністів дозволив змінити спортивне громадянство і виступити за збірну України російській біатлоністці Анастасії Рассказовій.

Про це повідомляється на сайті biathlon.com.ua.

"Сьогодні, на адресу Федерації біатлону України надійшов лист Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) про те, що виконавчим комітетом організації прийнято рішення про дозвіл зміни спортивного громадянства для біатлоністки збірної України Анастасії Рассказової", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що Рассказова зможе взяти участь в змаганнях останнього етапу юніорського Кубка IBU в шведському Торсбі (1-2 березня), а також на юніорському чемпіонаті Європи в норвезькому Шушені (6-10 березня).

Українська правда

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Теми: спорт біатлон Україна Росія


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