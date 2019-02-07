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Створення парку "Почайна" на київській Оболоні просувається

Четвер, 7 лютого 2019, 11:32

В Оболонському районі Києва облаштують парк "Почайна" площею понад 10 гектарів за проектом Валентина Уварова та Віталія Ткача.

Про це повідомило Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації.

5 лютого відбулася робоча зустріч представників цього управління, комунальних підприємства "Плесо" й "Київміськрозвиток" та авторів проекту парку "Почайна" з питання облаштування нового парку в Оболонському районі.

 

"Парк облаштують на території близько 10,10 га, що розташована вздовж річки Почайна до затоки Вовковата між проспектом Степана Бандери та вулицею Електриків", – уточнює управління екології.

Проектно-кошторисну документацію розроблять із урахуванням результатів Всеукраїнського закритого архітектурного конкурсу на визначення найкращої концепції цього парку.

Його переможцем за одноголосним рішенням журі став проект Валентина Уварова та Віталія Ткача, які представили "гармонійне сполучення парку із міськими територіями".

На Оболоні облаштують парк
На Оболоні облаштують парк "Почайна"
 

На нараді дали доручення: КП "Плесо" – визначитися з обсягом фінансування на проведення робіт з благоустрою та розчистки річки Почайна, КП "Київміськрозвиток" – розробити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для утримання та благоустрою зелених зон та насаджень на даній ділянці.

Нагадаємо, раніше активісти власними силами розчистили частину річки Почайна і домоглися перейменування станції метро "Петрівка" на станцію "Почайна".

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