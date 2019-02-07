На головного метролога "Укравтогазу" напали

Троє невідомих напали на головного метролога - учасника ревізійної комісії "Укравтогаз" на Київщині.

Про це повідомляє 7 лютого офіційний сайт підприємства.

"7 лютого, надранок, у Київській області троє невідомих здійснили напад на головного метролога – учасника ревізійної комісії дочірнього підприємства НАК "Нафтогаз України" "Укравтогаз", яка в рамках реформування організаційної системи управління підприємства проводить перевірку діяльності автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій", – йдеться у повідомленні.

Постраждалого госпіталізували. Про вчинення нападу повідомили правоохоронні органи.

На підприємстві зазначають, що в ході перевірок учасники комісії вже виявили та задокументували ряд порушень, які сприяли корупційним діям під час продажу газу через мережу АГНКС.