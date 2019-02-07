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Кримському політв'язню забороняють зустрічі з родичами – "зашкодить слідству"

Четвер, 7 лютого 2019, 12:23

Підконтрольний Кремлю "суд" не дозволив заарештованому кримськотатарському політв'язню Мемету Белялова зустрічатися з рідними.

Про це повідомляє правозахисна організація "Кримська солідарність".

У четвер так званий Київський районний суд Сімферополя відмовив кримчанину в скарзі.

Бєлялов на засіданні говорив, що йому довгий час не дають можливості побачитися з сім'єю.

Суд вирішив, що побачення з рідними може "зашкодити слідству" і сприяти "знищенню слідчих доказів".

"Адвокат Едем Семедляев заявляє про те, що протягом півтора років слідчий не навів жодного переконливого доказу, що вказує на вину підсудного", – зазначають правозахисники.

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Нагадаємо:

  • Омбудсмен Людмила Денисова повідомляла, що більше 80 громадян Україниутримуються у російських в’язницях за свої політичні погляди.
  • Мемет Бєлялов – фігурант так званої другої бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір".
  • 11 жовтня 2017 року російські силовики провели обшуки у Бахчисараї. Тоді вони затримали 10 кримських татар.
  • ФСБ РФ заявила 11 жовтня, що ліквідувала Бахчисарайський осередок організації "Хізб ут-Тахрір", забороненої в Росії.
  • Чотирьох фігурантів "першої бахчисарайської групи" затримали 12 травня 2016 року. Російський суд засудив їх до 9 і 17 років колонії суворого режиму.
  • Оккупанты обвиняют крымских татар в том, что они участвуют в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
  • При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
  • Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Українська правда

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Теми: політв'язніКримокупація
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