У Києві викрили інтернет-порностудію

Правоохоронці викрили у Києві інтернет-порностудію, в якій працювали 20 дівчат.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

"Під час проведення процесуальної дії ми затримали власника, адміністраторів та працівників порностудії. Ми встановили, що облаштував її 31-річний киянин", - розповів т.в.о. начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва Олексій Гаврилюк.

Він додав, що зловмисник під порностудію орендував чотириповерховий будинок.

"Місцевий мешканець залучив до свого бізнесу двох чоловіків – адміністраторів, які організовували та контролювали роботу веб-моделей. Крім того, до складу злочинної групи входила жінка, яка вербовувала дівчат та проводила з ними співбесіди", - розповів Гаврилюк.

Повідомляється, що дівчата працювали у три зміни в режимі онлайн і отримували за свою роботу 40% від загального прибутку.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання організатора, у автомобілі, у місці, де відбирали дівчат, та у будинку, де функціонувала порностудія.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) ККУ.

П’ятьох учасників злочинної групи затримали, їм оголосили про підозру.

"Суд обрав їм міри запобіжного заходу: організатору – у вигляді домашнього арешту, а іншим – особисте зобов’язання. Фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі", - підсумували у поліції.