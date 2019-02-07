РПЦ: Православна церква Чехії та Словаччини не визнає ПЦУ
Митрополит Чеських земель і Словаччини Ростислав заявив, що предстоятелем православної церкви в Україні, яка "існує століттями", є тільки Онуфрій.
Його слова цитує прес-служба Російської православної церкви.
"Насправді Православна Церква України існує століттями - від часів рівноапостольного Володимира і княгині Ольги, з дня хрещення в Дніпрі, і у неї є Предстоятель - це Блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій", - заявив митрополит.
При цьому він назвав самозванцем главу Православної церкви України Епіфанія і закликав молитися, щоб допомогти "подолати цю спокусу" у церковному житті.
Повідомляється, що він прибув на територію РПЦ, щоб підтримати "канонічний статус Онуфрія і всієї очолюваної ним церкви".
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Нагадаємо:
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви – і 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
- Інтронізація глави ПЦУ Епіфанія відбулася 3 лютого.
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