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Поліцейський сам продав наркотики, а потім вимагав хабар

Четвер, 7 лютого 2019, 14:29

Львівському поліцейському загрожує до 10 років позбавлення волі за збут наркотиків та отримання хабара.

Викривальну спецоперацію провели прокуратура, поліція та СБУ, інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Було затримано начальника 3-го міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності ГУ НП Львівщини, який вимагав та отримав від місцевого мешканця 6,5 тисячі доларів США та 16 тисяч гривень.

За ці кошти посадовець обіцяв не притягати до кримінальної відповідальності чоловіка за збут близько 100 грамів "героїну", які ж сам напередодні йому продав.

"Складністю документування цієї злочинної діяльності було те, що фігуранти є працівниками правоохоронного органу (зокрема, особами керівного складу), а тому є добре обізнаними у специфіці оперативної роботи", – зазначають у прокуратурі.

Проте, додають, що завдяки правильно вибраній тактиці проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів правопорушника вдалось затримати.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, за попередньою змовою групою осіб), ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Крім цього, вирішується питання про обрання фігуранту міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене злочинцю загрожує до 10 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати посади у органах поліції, а також конфіскація майна.

Українська правда

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Теми: поліціякорупція
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