Мін’юст нагряне з перевіркою до оцінювача "рюкзаків Авакова"
Міністерство юстиції призначило перевірку роботи судового експерта, яка оцінювала якість так званих "рюкзаків Авакова".
Про це "Українській правді" повідомила сама експертка Надія Бугрова.
За її словами, це планова перевірка, яку проводять раз на три роки, стосується вона не лише безпосередньо висновків спеціаліста, а й умов роботи, приміщення, технічних засобів.
Водночас, Бугрова каже, що не вірить в об’єктивність Мін’юсту і пов’язує перевірку з роботою у справі "рюкзаків Авакова".
Крім того, експертка підкреслює, що більшість документів в неї вже вилучили під час обшуків у листопаді 2018 року, зокрема, її сертифікати, свідоцтва, статут її фірми, роботи, які жінка виконувала.
Повідомлення про свої плани Мін'юст надіслав Бугровій у грудні минулого року.
"Завтрашня перевірка Мін’юсту може закінчитися тим, що в Надії Бугрової відберуть свідоцтво експерта, щоб нівелювати таким чином висновок у справі рюкзаків та заборонити їй подальшу професійну діяльність", – зазначають активісти "Центру протидії корупції".
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Нагадаємо:
- У листопаді 2018 року національна поліція провела обшуки у Надії Бугрової.
- Тоді правоохоронці розслідували нібито сфальсифіковані експертизи, які завдали збитків, в тому числі, державі.
- Однак згодом, за даними УП, Бугровій оголосили підозру за іншою фабулою.
- Нині жінку підозрюють у "заволодінні коштами", які вона нібито отримала за свою роботу. Поліція стверджує, що Бугрова не мала права проводити експертизу. Водночас, вона сама звинувачення відкидає, каже, що перешкод для її роботи не було, а інкриміновані їй 5 тисяч гривень взагалі не отримувала.
- У справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ восени 2017 року затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo".
- 12 липня 2018 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив справу проти Олександра Авакова та Сергія Чеботаря.
- Третій фігурант справи Литвин фактично взяв провину на себе.
- Експерт Надія Бугрова своїм висновком встановила, що горезвісні рюкзаки не відповідали вимогам закупівлі.
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