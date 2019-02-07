Мін’юст нагряне з перевіркою до оцінювача "рюкзаків Авакова"

Міністерство юстиції призначило перевірку роботи судового експерта, яка оцінювала якість так званих "рюкзаків Авакова".

Про це "Українській правді" повідомила сама експертка Надія Бугрова.

За її словами, це планова перевірка, яку проводять раз на три роки, стосується вона не лише безпосередньо висновків спеціаліста, а й умов роботи, приміщення, технічних засобів.

Водночас, Бугрова каже, що не вірить в об’єктивність Мін’юсту і пов’язує перевірку з роботою у справі "рюкзаків Авакова".

Крім того, експертка підкреслює, що більшість документів в неї вже вилучили під час обшуків у листопаді 2018 року, зокрема, її сертифікати, свідоцтва, статут її фірми, роботи, які жінка виконувала.

Повідомлення про свої плани Мін'юст надіслав Бугровій у грудні минулого року.

"Завтрашня перевірка Мін’юсту може закінчитися тим, що в Надії Бугрової відберуть свідоцтво експерта, щоб нівелювати таким чином висновок у справі рюкзаків та заборонити їй подальшу професійну діяльність", – зазначають активісти "Центру протидії корупції".

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