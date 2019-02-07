Бойовики стріляли із забороненої зброї біля Троїцького

Протягом поточної доби бойовики чотири рази обстріляв позиції Операції об’єднаних сил, в тому числі 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться в зведенні ООС станом на 18.00 четверга.

Відзначається, що в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці обстріляли позиції об’єднаних сил з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Водяного.

У смузі "Північ" бойовики обстріляли позиції ООС з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї поблизу Кримського.

"Також позиції наших військ були двічі обстріляні в районі населеного пункту Троїцьке з мінометів калібру 120 та 82 мм", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів окупантів жоден військовослужбовець ООС не постраждав.

Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

Втрати противника уточняються, зазначають у штабі ООС.

У відомстві повідомили, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем військових.