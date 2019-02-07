Новини дня: курс на ЄС та НАТО у Конституції та новий закон про валюту

Рада проголосувала за закріплення курсу України на Євросоюз та НАТО у Конституції, українці тепер можуть купувати валюту онлайн, а в бюджет надійшло 5 млн грн від оформлення автівок з іноземною реєстрацією — новини, які були актуальні 7 лютого.

Про Раду

Верховна Рада закріпила у Конституції курс України на Євросоюз та НАТО.

Також парламент ухвалив законопроект, що передбачає заборону участі російських спостерігачів у виборах в Україні.

Про гроші

Відтепер українці можуть купувати валюту онлайн через інтернет-банкінги і мобільні додатки — відповідний закон набув чинності.

Про інші важливі новини

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