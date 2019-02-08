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Аваков взяв під контроль реєстр виборців

П'ятниця, 8 лютого 2019, 00:07

МВС проводить моніторинг ситуації, щоб у реєстрах виборців не було "мертвих душ" з окупованої території Донбасу і Криму.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Право на владу".

"Останнім часом ми фіксуємо те, що кількість людей, які перетинають лінію зіткнення і реєструють своє місце проживання в іншому місті, щоб проголосувати, збільшилась в шість разів. Чи це дійсно люди прагнуть проголосувати, чи це схема, яку нам нав’язує наш іноземний ворог? І ми будемо дуже пильно перевіряти, щоб у реєстрі виборців не було ні мертвих душ, ні ситуації, коли за людину хтось проголосує", - сказав Аваков. 

Міністр закликав членів виборчої комісії утриматись від участі в кримінальних схемах. 

"Ми маємо базу даних перетину кордону, і якщо ми побачимо, що виборча комісія видала бюлетень людині, яка не перетинала кордон і знаходиться за кордоном, то це кримінальна відповідальність. Тому я хочу сказати членам комісії, не беріть участь ні в яких схемах", - наголосив Аваков. 

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