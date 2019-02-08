Росія через найманців і зброю хоче мати вплив на Африку – генерал США

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П'ятниця, 8 лютого 2019, 08:49

Росія використовує найманців і продаж озброєнь, щоб отримати доступ до природних ресурсів Африки.

Про це заявив командувач силами США в Африці генерал Томас Вальдхаузер на слуханнях у комітеті Сенату США у справах збройних сил в четвер, передає CNN.

"Використовуючи фінансованих олігархами квазі-найманих військових радників, особливо в країнах, де лідери прагнуть незаперечного авторитарного правління, російські інтереси отримують доступ до природних ресурсів на пільгових умовах", – заявив він.

"Деякі африканські лідери охоче приймають цей тип підтримки і використовують її для зміцнення своєї сили й влади. Це відбувається в Центральноафриканській Республіці, де лідери закладають копалини під запас російської зброї", – сказав американський генерал.

Вальдхаузер переконаний, що росіяни "хочуть мати вплив на континент".

"Я б зараз відзначив Центральноафриканську Республіку, де у "групі Вагнера" є близько 175 тренерів, деякі з яких фактично перебувають у кабінеті президента (ЦАР) – і вони впливають на навчання, а також мають доступ до корисних копалин в тій частині країни", – сказав він, посилаючись на російську військову контрактну фірму, пов'язану з операціями в Сирії.

Нагадаємо:

  • Приватна військова компанія Вагнера – створена у 2013 році російська військова структура, що комплектується найманцями. Захищаючи інтереси Росії, ПВК "Вагнер" брала участь у бойових діях у конфліктах  на Донбасі, у Сирії, у Судані.
  • У Кремлі заявляли, що в Росії де-юре немає приватних військових компаній.
  • У серпні 2018 року офіційний представник МЗС Марія Захарова заявляла, що в ЦАР працює 175 російських інструкторів – 5 військових і 170 цивільних.

УП, оновлено

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Теми: Росія США


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