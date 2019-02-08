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На вихідних буде сонячно і тепло

П'ятниця, 8 лютого 2019, 08:21

9 та 10 лютого очікується суха, сонячна та тепла погода.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"Субота та неділя обіцяють також бути сухими та привітними до нас. Нічний мороз вихідними посилиться навіть, проте вже вдень 10 лютого в Україну південні потоки принесуть чергове потепління!", - написала вона.

За прогнозом Укргідрометцентру, вночі 9 лютого на заході та півдні -2-4, на решті території до -7-9, вдень на заході до +6, на півдні до +4, на сході до -4, на решті території близько 0, без опадів. 

 

10 лютого уночі на заході близько 0, на півночі та в центрі до -8, на сході до -12,  на півдні до -3, вдень на заході та півдні до +6+8, у Луганській та Донецькій областях до -2,  на решті території від -1 до +2.

 

Українська правда
Теми: погода
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