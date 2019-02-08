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У Вінниці "Фольксваген" влетів у фуру: загинули троє молдован

П'ятниця, 8 лютого 2019, 10:01

Уночі у Вінниці сталася аварія за участю автомобіля "Фольксваген" і вантажівки, у результаті якої загинули троє громадян Молдови.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Вінницької області.

ДТП сталася близько 3:32 ночі поблизу Західного автовокзалу. 

 

"За попередніми даними, водій автомобіля "Фольксваген" (в салоні автівки перебували громадяни Республіки Молдова) здійснив зіткнення з вантажним автомобілем DAF, який був припаркований на узбіччі", - йдеться в повідомленні. 

 

У результаті ДТП троє людей загинули, ще трьох госпіталізували до лікарні.

Як повідомляє поліція Вінниччини, 28-річний водій мікроавтобуса "Фольксваген" не впорався з керуванням.

"Внаслідок аварії від отриманих травм на місці загинули троє пасажирів мікроавтобуса, серед яких 26-річна жінка та 43-річний чоловік. Особа третього чоловіка встановлюється", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що на момент аварії в мікроавтобусі перебувало 11 пасажирів.

"Пасажирів мікроавтобуса, які не постраждали в аварії, поліцейські доставлять до кордону з Республікою Молдова. Інформацію про  постраждалих надано Консульству Республіки Молдова", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження  згідно ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).  

Українська правда

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Теми: ВінницяДТПжертви
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