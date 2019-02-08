"Липова" турагенція у Києві наварила 2 мільйони на продажу "путівок"

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П'ятниця, 8 лютого 2019, 13:09

Столичні прокурори повідомили про підозру двом зловмисницям, які під приводом надання туристичних послуг заволоділи коштами громадян на суму 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє 8 лютого прес-служба прокуратури міста Києва.

Правоохоронці зазначають, що з серпня 2018 року до них звернулося 37 потерпілих, які оплатили путівки одному з туристичних агентств, однак послуги так і не отримали.

Як виявилось, зловмисниці (мати й донька) влаштували "липове" турагентство у ТЦ "Алладін" в Києві.

Клієнтам пропонувались подорожі до Єгипту, Туреччини, Кіпру та Об’єднаних Арабських Еміратів. Під приводом бронювання поїздок зловмисниці підписували з потерпілими договір про надання туристичних послуг та видавали касовий ордер про отримання грошових коштів.

Однак у подальшому будь-яких дій з організації цих поїздок не здійснювали і документи для подорожей клієнтам не видавали.

Наразі зловмисницям повідомлено про підозру у вчиненні шахрайських дій (ст. 190 КК України). Слідство триває.

Українська правда

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Теми: Київ прокуратура


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