Після 14 лютого в Україну повернуться морози

Після 14 лютого синоптики прогнозують зниження температури - подекуди до 12-15° морозу.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає "Укрінформ".

9 лютого в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. На дорогах центральних, північних та східних областей місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у більшості південних та західних областей вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

10 лютого в Україні прогнозують мінливу хмарність, 11 лютого - хмарно з проясненнями. Без опадів, лише 11 лютого вночі на крайньому заході, вдень у західних областях невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

На дорогах північних, східних та центральних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, та південний, 5-10 м/с, вдень 11 лютого, крім східної та західної частини, окремі пориви 15 м/с.

Температура 10 лютого у південній та західній частинах вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла, на решті території вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла (у східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях близько 0°). 11 лютого вночі 0-5° морозу, в західних областях та на крайньому півдні країни 0-3° тепла; вдень 2-7° тепла, у південній частині до 11°.

12 лютого синоптики прогнозують мокрий сніг (вночі в Карпатах та на Закарпатті значний сніг), у південних областях вдень опади переважно у вигляді дощу; у східних областях, вночі і у Приазов'ї без опадів; температура протягом доби у західних областях 0-5° морозу, на решті території від 3° морозу до 3° тепла (вдень у південних областях 2-8° тепла).

13 лютого - невеликий сніг; температура вночі 1-7° морозу (в Карпатах до 10-12° морозу), вдень від 3° морозу до 3° тепла, на півдні країни 1-6° тепла.

14-16 лютого також буде невеликий сніг, 17-18 лютого без опадів. На цей час синоптики прогнозують зниження температури: вночі 4-10° морозу, в Карпатах, північних та східних областях місцями 12-15° морозу; вдень 1-6° морозу; на півдні країни вночі 1-7° морозу, вдень 0-4° тепла.

У столиці 9 лютого - мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°, по області - вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

10 лютого у Києві мінлива хмарність, 11-го - хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с, вдень 11 лютого окремі пориви 15 м/с. Температура 10 лютого вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла; 11 лютого вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

12 лютого у столиці опади переважно у вигляді мокрого снігу; температура вночі та вдень 0-3° тепла. 13 лютого - невеликий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.