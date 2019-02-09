Теніс: Ястремська перемогла у номінації "прорив місяця" від WTA
Третя ракетка України, 18-річна Даяна Ястремська перемогла в номінації "прорив місяця" від Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Як повідомляє офіційний сайт WTA, українку підтримали майже 47 відсотків уболівальників.
У голосуванні наша тенісистка обійшла американок Аманду Анісімову та Даніель Коллінз і австралійку Ешлі Барті.
Нагадаємо:
- Минулого місяця Ястремська показала свій кращий результат на турнірах серії Grand Slam - на Відкритому чемпіонаті Австралії вона пробилась до третього кола.
- Минулого тижня українка виграла другий титул WTA - у фіналі WTA Thailand Open - International вона обіграла представницю Австралії Айлу Томлянович. Ця перемога дозволила Ястремській піднятися на рекордне для себе 34-те місце у рейтингу WTA.
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