Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Теніс: Ястремська перемогла у номінації "прорив місяця" від WTA

Субота, 9 лютого 2019, 00:58

Третя ракетка України, 18-річна Даяна Ястремська перемогла в номінації "прорив місяця" від Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Як повідомляє офіційний сайт WTA, українку підтримали майже 47 відсотків уболівальників.

У голосуванні наша тенісистка обійшла американок Аманду Анісімову та Даніель Коллінз і австралійку Ешлі Барті.

Нагадаємо:

  • Минулого місяця Ястремська показала свій кращий результат на турнірах серії Grand Slam - на Відкритому чемпіонаті Австралії вона пробилась до третього кола.
  • Минулого тижня українка виграла другий титул WTA - у фіналі WTA Thailand Open - International вона обіграла представницю Австралії Айлу Томлянович. Ця перемога дозволила Ястремській піднятися на рекордне для себе 34-те місце у рейтингу WTA.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
спорт
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ
Останні новини
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
Усі новини...
Реклама: