Трамп: Північна Корея стане економічною ракетою

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Субота, 9 лютого 2019, 05:41

Перед самітом з лідером КНДР президент США заявив, що "Північна Корея під керівництвом Кім Чен Ина стане великим економічним двигуном".

Про це він написав у Twitter.

"Північна Корея, під керівництвом Кім Чен Ина, стане великим економічним двигуном. Він може здивувати декого, але не мене, бо я знаю його і розумію, наскільки він здатний. Північна Корея стане іншим видом ракети - ракетою економічною!", - підкреслив глава Білого дому.

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Нагадаємо:

  • Напередодні Трамп заявив, що другий саміт з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 27-28 лютого у Ханої (В'єтнам).
  • Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав розпочати підготовку до другого саміту з президентом США Дональдом Трампом.
  • Щодо переговорів Трампа та Кім Чен Ина експерти вказують на фундаментальні питання: які кроки з денуклеаризації слід вжити КНДР для того і що натомість має запропонувати Трамп, щоб Кім Чен Ин вжив цих заходів.

Українська правда

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Теми: Трамп США КНДР


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