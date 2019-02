Трамп: Північна Корея стане економічною ракетою

Перед самітом з лідером КНДР президент США заявив, що "Північна Корея під керівництвом Кім Чен Ина стане великим економічним двигуном".

Про це він написав у Twitter.

"Північна Корея, під керівництвом Кім Чен Ина, стане великим економічним двигуном. Він може здивувати декого, але не мене, бо я знаю його і розумію, наскільки він здатний. Північна Корея стане іншим видом ракети - ракетою економічною!", - підкреслив глава Білого дому.

North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, will become a great Economic Powerhouse. He may surprise some but he won’t surprise me, because I have gotten to know him & fully understand how capable he is. North Korea will become a different kind of Rocket - an Economic one!