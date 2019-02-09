Поліція каже, що запобігла конфлікту перед концертом Зеленського у Львові

1852 перегляди
Субота, 9 лютого 2019, 10:36

У п’ятницю у Львові біля міського цирку, де у кандидата в президенті Володимира Зеленського та студії "Квартал 95" був запланований концерт, відбулась акція протесту.

Як повідомляє "Zaxid.net", в акції брали участь близько 20-30 учасників різних львівських громадських угрупувань, зокрема "Української спілки учасників АТО", ГО "Об'єднання добровольців" та "Правого сектору".

Учасники акції протесту тримали в руках плакати з гаслами: "Ми воювали — ти сміявся та жартував", "У Львові ти можеш бути клоуном, а не президентом", "Кандидат ЗЕ — руйнування інституцій держави", "Українці — не хахлы" та інші.

 
Фото з сайту "Вголос"

Учасники акції також принесли на акцію дитячі лижі, пофарбовані у кольори російського прапора і хотіли передати їх Зеленському.

До учасників акції протесту вийшов сам Зеленський, і після нетривалої емоційної розмови пікет завершився, пише видання.

 
"Вголос"

Водночас поліція Львівщини повідомляє, що не допустила конфлікту між організаторами концерту одного з кандидатів у президенти та учасниками акції протесту.

"8 лютого близько 150 громадян зібралися біля будівлі Львівського державного цирку, де планувався концерт за участю одного з кандидатів на посаду президента України. Перед початком заходу група громадян висловила протест проти проведення концерту і своє невдоволення претендентом на пост глави держави. Між ними та організаторами дійства виникла словесна перепалка, яка переросла у тисняву", - розповіли в поліції.

Там зазначили, що силами поліції сторони були розмежовані.

"Правоохоронці не допустили подальше розгортання конфліктної ситуації, після чого група протестувальників розійшлася", - йдеться в повідомленні. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Львів поліція


powered by lun.ua
По темі
Майбутнє належить їм 9 лютого 2019, 06:00
Що треба знати виборцю про Володимира Зеленського 8 лютого 2019, 19:00
Поліція відкрила провадження за заявою Зеленського про стеження за ним 7 лютого 2019, 22:51
Усі новини
Головні новини
На Київщині під час виступу Тимошенко в натовп кинули димові шашки
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий, 2 поранених
Трамп оголосив дату і місце другого саміту з Кім Чен Ином
Манафорт продовжував роботу в Україні у 2018 році - WP
Усі новини
Instagram дня

Яскраві торти від 14-річного кондитера

дослідження

Пиво після вина чи вино після пива?

думка

Чому не варто надсилати смайлики у робочих листах

Фото

Як виглядає крижаний серфінг