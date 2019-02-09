РосЗМІ повідомили про відкриття "представництва ДНР" у Вероні

Друге в Італії "представництво" самопроголошеної "ДНР" відкрилося у Вероні.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на голову "представництва" Пальмарино Дзоккателлі.

Церемонія відкриття відбулася у суботу.

"У наші завдання буде входити поширення правдивої інформації про те, що відбувається в Донбасі, яка досі замовчується офіційними ЗМІ. Наша мета привернути суспільну увагу до проблеми, яка залишається невирішеною", - сказав Дзокателлі.

Він розповів, що неодноразово особисто бував у зоні конфлікту на сході України. "Ми регулярно направляємо туди наші делегації, в тому числі за участю італійських політиків. Передаємо зібрану тут допомогу, ліки населенню", - пояснив він.

Нагадаємо:

Раніше самопроголошене керівництво окупованого Донецька заявило, що 14 грудня 2016 року за участі представників трьох італійських партій, що декларують праву ідеологію, у Турині було відкрите "представництво ДНР".

Дану інформацію підтвердила італійська команда проекту Stopfake.org, що займається спростуванням неправдивої інформації про події в Україні. В Stopfake наголосили, що дана інформація не є фейком.

Посол України в Італії Євген Перелигін у свою чергу заявив, що бойовиків в Італії легалізувати не збираються, а шоу з відкриттям "представництва ДНР" у Турині - провокація проросійських сил.

Європейська правда