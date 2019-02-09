РосЗМІ повідомили про відкриття "представництва ДНР" у Вероні

603 перегляди
Субота, 9 лютого 2019, 15:49

Друге в Італії "представництво" самопроголошеної "ДНР" відкрилося у Вероні.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на голову "представництва" Пальмарино Дзоккателлі.

Церемонія відкриття відбулася у суботу.

"У наші завдання буде входити поширення правдивої інформації про те, що відбувається в Донбасі, яка досі замовчується офіційними ЗМІ. Наша мета привернути суспільну увагу до проблеми, яка залишається невирішеною", - сказав Дзокателлі.

Він розповів, що неодноразово особисто бував у зоні конфлікту на сході України. "Ми регулярно направляємо туди наші делегації, в тому числі за участю італійських політиків. Передаємо зібрану тут допомогу, ліки населенню", - пояснив він.

Нагадаємо:

  • Раніше самопроголошене керівництво окупованого Донецька заявило, що 14 грудня 2016 року за участі представників трьох італійських партій, що декларують праву ідеологію, у Турині було відкрите "представництво ДНР".
  • Дану інформацію підтвердила італійська команда проекту Stopfake.org, що займається спростуванням неправдивої інформації про події в Україні. В Stopfake наголосили, що дана інформація не є фейком.
  • Посол України в Італії Євген Перелигін у свою чергу заявив, що бойовиків в Італії легалізувати не збираються, а шоу з відкриттям "представництва ДНР" у Турині - провокація проросійських сил.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Італія ДНР Росія


powered by lun.ua
По темі
Італія заблокувала в ЄС визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели – ЗМІ 1 лютого 2019, 20:15
Американські прокурори висунули звинувачення членам "Коза Ностра" 1 лютого 2019, 08:50
В італійських в’язницях запроваджують Skype-візити 31 січня 2019, 10:04
Усі новини
Головні новини
Охоронці форуму Порошенка порвали плакат про Гандзюк
Бойовики ОРДЛО використовують лазерну зброю - прикордонники
Суд в Англії визнав шкоду для репутації Порошенка від статті ВВС – юрист
Через розтрату культурних цінностей у Лаврі відкрито провадження
Усі новини
Досвід

Один день з машиністом київського метро

Лайфхаки

13 секретів, які зроблять весняне прибирання легким і приємним

Культура

Хто і з якими піснями розпочне Нацвідбір "Євробачення"

Фото

Як виглядає крижаний серфінг