Міноборони проведе поблизу Криму зенітно-ракетні навчання з бойовими стрільбами

Міністерство оборони проведе поблизу включеного Росією Криму зенітно-ракетні навчання з бойовими стрільбами.

Протягом 2019 року заплановано проведення чотирьох навчань з бойовими стрільбами з ЗРК і ЗРС, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані МОУ.

За даними відомства, найближчі навчання відбудуться у лютому на полігоні "Ягорлик" в Херсонській області.

"Під час навчань планують відпрацювати стрільби з "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. Обстановка буде максимально наближена до бойової", - повідомили у Міноборони.

Як заявив начальник зенітно-ракетних військ України Юрій Ставський, навчання пов'язані з нарощуванням Росією військової техніки на кордоні з окупованих Кримом і плануються більш масштабними, ніж у 2018 році.

"Йдеться про бойові стрільби зі зведеними зенітними ракетними полками "Бук-М1" і "С-300П". Дивізії "трьохсоток" викличуть до району виконання навчально-бойових завдань раптово, зі штатним озброєнням і військовою технікою", - зазначив Ставський.

У свою чергу представник окупаційної влади півострова, член Ради Федерації РФ від Криму Сергій Цеков назвав плани МОУ провести ракетні навчання поблизу Криму "передвиборною агітацією", пише "РБК", а віце-спікер "парламенту Криму" Юхим Фікс заявив, що "кожна держава має право проводити навчання ВС", але Україна "маэ припинити провокувати Росію".