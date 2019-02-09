Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Портнов позвався до МЗС, ГПУ і посольства у Канаді: обурився через санкції

Субота, 9 лютого 2019, 15:59

Екс-заступник глави адміністрації президента України часів Януковича Андрій Портнов подав позови проти МЗС України, Генпрокуратури, посольства України в Канаді та посла України в Канаді Андрія Шевченка через те, що Канада продовжує дію санкцій проти нього. 

Про це 9 лютого повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook. 

За його даними, 11 лютого у Печерському райсуді відбудеться перше судове засідання за даними позовами.

Як зазначив Шевченко, Канада залишається єдиною країною, яка зберігає санкції проти Портнова.

"Портнов оскаржив санкції у Верховному суді Канади і програв. Тепер хоче "відіграти" цю поразку у судах українських – набагато більше йому зрозумілих з часів, коли він будував судову піраміду для Януковича, намагається довести, що у його проблемах винні посольство, МЗС та ГПУ, які повідомили Канаді неправду про його злочини", - зазначив він. 

Позови Портнова Шевченко назвав "психічною атакою". 

"Портнов провокує, намагається виставити себе політичною жертвою і надщербити партнерство між Україною та Канадою. Такого подарунка він не отримає. Ми у посольстві професійно і скрупульозно передаємо Канаді інформацію від українських правоохоронців. Наша юридична позиція тверда і відсторонена від приватних суджень", - підсумував посол. 

У свою чергу сам Портнов на своїй сторінці у  Facebook заявив, що "на початку наступного тижня публічно звернеться до правоохоронних органів, судів і МЗС, кінцева мета - звільнення посла (Андрія Шевченка - ред.), конфіскація всього його майна і притягнення до кримінальної відповідальності".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПортновсанкціїКанадасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Портнов
Син Портнова виїхав з України за підробленими документами – ЗМІ
Син Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся – "Схеми"
Портнов виїхав із України у червні, підстави не розкривають – "Схеми"
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: