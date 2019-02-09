Портнов позвався до МЗС, ГПУ і посольства у Канаді: обурився через санкції

Екс-заступник глави адміністрації президента України часів Януковича Андрій Портнов подав позови проти МЗС України, Генпрокуратури, посольства України в Канаді та посла України в Канаді Андрія Шевченка через те, що Канада продовжує дію санкцій проти нього.

Про це 9 лютого повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, 11 лютого у Печерському райсуді відбудеться перше судове засідання за даними позовами.

Як зазначив Шевченко, Канада залишається єдиною країною, яка зберігає санкції проти Портнова.

"Портнов оскаржив санкції у Верховному суді Канади і програв. Тепер хоче "відіграти" цю поразку у судах українських – набагато більше йому зрозумілих з часів, коли він будував судову піраміду для Януковича, намагається довести, що у його проблемах винні посольство, МЗС та ГПУ, які повідомили Канаді неправду про його злочини", - зазначив він.

Позови Портнова Шевченко назвав "психічною атакою".

"Портнов провокує, намагається виставити себе політичною жертвою і надщербити партнерство між Україною та Канадою. Такого подарунка він не отримає. Ми у посольстві професійно і скрупульозно передаємо Канаді інформацію від українських правоохоронців. Наша юридична позиція тверда і відсторонена від приватних суджень", - підсумував посол.

У свою чергу сам Портнов на своїй сторінці у Facebook заявив, що "на початку наступного тижня публічно звернеться до правоохоронних органів, судів і МЗС, кінцева мета - звільнення посла (Андрія Шевченка - ред.), конфіскація всього його майна і притягнення до кримінальної відповідальності".