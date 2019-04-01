У команді Зеленського заявили про розбіжності між підрахунками ЦВК і власними

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Понеділок, 1 квітня 2019, 14:30

У команді Володимира Зеленського заявили, що ведуть паралельний підрахунок протоколів з Центральною виборчою комісією і помітили розбіжності в 1-2% з даними ЦВК.

Про це на брифінгу заявив координатор "Зе!команди" Олександр Корнієнко.

За його словами, у Зеленського ведуть паралельний підрахунок протоколів разом з ЦВК у точності до десятої.

"Є регіони, де розбіжності 1-2%. Чомусь найбільша розбіжність у Вінницькій області", - сказав Корнієнко.

Він заявив, що у команді Зеленського будуть з’ясовувати, чому такі розбіжності виникли саме в цьому регіоні.

Також Корнієнко розповів, що є різниця між даними команди Зеленського і даними сайту ЦВК на більш ніж 1% в Одеській, Хмельницькій, Дніпропетровській областях та деяких округах Київської області.

"З нашої сторони, ми готові захищати результати, в тому числі, і в судах, але будемо дивитися чи збережеться ця тенденція", - додав він.

 
карта команди Зеленського

Водночас, він додав, що є ще багато дільниць з яких у команди Зеленського немає даних.

"В цілому, ми вважаємо, що наша система паралельного підрахунку повністю спрацювала", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо: 

  • За даними ЦВК, вже опрацьовано понад 70% голосів виборців. Результати свідчать про те, що кандидат у президенти Володимир Зеленський набирає 30,46% голосів, а Петро Порошенко - 16,18%.
  • Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.
  • Згідно з соцопитуваннями, проведеними напередодні першого туру виборів, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу пророкували першому.

Українська правда

Теми: Зеленський вибори вибори президента 2019 Порошенко


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