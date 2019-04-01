У команді Зеленського заявили про розбіжності між підрахунками ЦВК і власними
У команді Володимира Зеленського заявили, що ведуть паралельний підрахунок протоколів з Центральною виборчою комісією і помітили розбіжності в 1-2% з даними ЦВК.
Про це на брифінгу заявив координатор "Зе!команди" Олександр Корнієнко.
За його словами, у Зеленського ведуть паралельний підрахунок протоколів разом з ЦВК у точності до десятої.
"Є регіони, де розбіжності 1-2%. Чомусь найбільша розбіжність у Вінницькій області", - сказав Корнієнко.
Він заявив, що у команді Зеленського будуть з’ясовувати, чому такі розбіжності виникли саме в цьому регіоні.
Також Корнієнко розповів, що є різниця між даними команди Зеленського і даними сайту ЦВК на більш ніж 1% в Одеській, Хмельницькій, Дніпропетровській областях та деяких округах Київської області.
"З нашої сторони, ми готові захищати результати, в тому числі, і в судах, але будемо дивитися чи збережеться ця тенденція", - додав він.
Водночас, він додав, що є ще багато дільниць з яких у команди Зеленського немає даних.
"В цілому, ми вважаємо, що наша система паралельного підрахунку повністю спрацювала", - заявив Корнієнко.
Нагадаємо:
- За даними ЦВК, вже опрацьовано понад 70% голосів виборців. Результати свідчать про те, що кандидат у президенти Володимир Зеленський набирає 30,46% голосів, а Петро Порошенко - 16,18%.
- Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.
- Згідно з соцопитуваннями, проведеними напередодні першого туру виборів, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу пророкували першому.