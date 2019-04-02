Новини 2 квітня: голоси Тимошенко, дебати для Порошенка та Зеленського

За підсумками опрацювання 99,77% протоколів Зеленський набирає 30,22% голосів, Тимошенко каже, що Порошенко сфальшував свої результати і забрав у неї частину голосів — новини, які були актуальні 2 квітня.

Про підрахунок голосів

За підсумками опрацювання 99,77% протоколів, у першому турі виборів президента Володимир Зеленський набирає 30,22% голосів, а Петро Порошенко – 15,95%.

Про Тимошенко

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка балотувалася у президенти, заявила, що діючий очільник держави Петро Порошенко сфальшував свої результати і забрав у неї частину голосів.

Також вона заявляє, що поважає вибір людей, збирати "майдан" не буде, і що робить ставку на парламентські вибори.

Про дебати Зеленського та Порошенка

Українців закликають стимулювати в соцмережах основних претендентів на посаду президента Володимира Зеленського та Петра Порошенка взяти участь у публічних дебатах. Ініціатором такого "виклику" у Facebook є телеканал "UA: Суспільне".

Радник кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що шоумен готовий взяти участь у дебатах перед другим туром президентських виборів, але спочатку Петру Порошенку слід вибачитися за "маріонетку Коломойського".

Про Зеленського та команду

У разі перемоги на виборах президента Володимир Зеленський буде формувати потужну команду, заявив радник кандидата в президенти Зеленського, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

Про інші важливі новини

В ООС повідомили, що 2 квітня внаслідок обстрілів бойовиків двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення. Серед них кулеметниця добровольчого батальйону "Донбас" Яна Червона.

Через політ народного депутата Юрія Бойка та його соратника Віктора Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.

Консула Молдови в Одесі Сергія Шептеліча затримали у вівторок молдовські співробітники Антикорупційної прокуратури та Національного Центру по боротьбі з корупцією.

Прикордонники Мукачівського загону на ділянці відділу прикордонної служби "Ділове" почали встановлювати загороджувальний паркан на лінії державного кордону з Румунією, проте мешканці Закарпаття вимагають цього не робити і влаштовують провокації.

Російська генпрокуратура вперше використала закон про неповагу до влади, щоб видалити з новинних сайтів матеріали з картинкою "Путін пі**р".