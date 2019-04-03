В Авіаслужбі пояснили, чому дозволили Бойку і Медведчуку вилетіти до РФ

У Державній авіаційній службі України заявили, що працівники відомства діяли виключно в межах своєї компетенції, коли надавали дозвіл на виліт до Москви нардепу Юрію Бойку та голові політсили "Опозиційна платформа - За життя" і куму президента РФ Віктору Медведчуку.

Про це розповів начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Державіаслужби Ігор Зелінський, передає "Укрінформ".

"Вирішуючи питання щодо надання дозволів на виконання відповідних польотів працівники Державіаслужби діяли виключно в межах компетенції та на підставі тих нормативно-правових актів, які регламентують відповідні процедури", - сказав він.

Він нагадав, що в Україні діє заборона на використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху згідно з міжнародними договорами покладена на Україну.

А також на всі види прямих і транзитних польотів через зазначений повітряний простір для авіакомпаній РФ та повітряних суден, зареєстрованих в реєстрах Російської Федерації (раніше в "Опозиційній платформі" стверджували, що літак Медведчука має реєстрацію Аруби (Нідерланди) - ред).

Крім того Зелінський додав, що Державіаслужба співпрацює з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у Києві щодо розслідування польоту до Москви Бойка і Медведчука.

Зокрема, ДБР була передана необхідна інформація та копії запитуваних документів у рамках проведення досудового розслідування.

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