В Авіаслужбі пояснили, чому дозволили Бойку і Медведчуку вилетіти до РФ
У Державній авіаційній службі України заявили, що працівники відомства діяли виключно в межах своєї компетенції, коли надавали дозвіл на виліт до Москви нардепу Юрію Бойку та голові політсили "Опозиційна платформа - За життя" і куму президента РФ Віктору Медведчуку.
Про це розповів начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Державіаслужби Ігор Зелінський, передає "Укрінформ".
"Вирішуючи питання щодо надання дозволів на виконання відповідних польотів працівники Державіаслужби діяли виключно в межах компетенції та на підставі тих нормативно-правових актів, які регламентують відповідні процедури", - сказав він.
Він нагадав, що в Україні діє заборона на використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху згідно з міжнародними договорами покладена на Україну.
А також на всі види прямих і транзитних польотів через зазначений повітряний простір для авіакомпаній РФ та повітряних суден, зареєстрованих в реєстрах Російської Федерації (раніше в "Опозиційній платформі" стверджували, що літак Медведчука має реєстрацію Аруби (Нідерланди) - ред).
Крім того Зелінський додав, що Державіаслужба співпрацює з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у Києві щодо розслідування польоту до Москви Бойка і Медведчука.
Зокрема, ДБР була передана необхідна інформація та копії запитуваних документів у рамках проведення досудового розслідування.
Нагадаємо:
- 3 квітня Кабінет міністрів підтримав проект постанови Міністерства внутрішніх справ про заборону нерегулярного авіасполучення між Україною та Російською Федерацією після візиту проросійського депутата "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка та Віктора Медведчука до РФ.
- У вересні-жовтні 2015 року Росія заборонила українським компаніям літати в РФ. Україна також повністю припинила авіасполучення з Росією.
- 22 березня 2019 року кандидат у президенти Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук зустрілись у Москві з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.
- 2 квітня стало відомо, що через політ Бойка-Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.
- Служба безпеки пообіцяла в стислі терміни надати у межах своєї компетенції правову оцінку поїздці Бойка і Медведчука до Москви.
- Луценко наголосив, що у зв'язку із цим питання є не тільки до аерослужби, а й до прикордонної служби, яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку. Генпрокуратура доручила ДБР розібратись із ситуацією.
- Водночас, у Держприкордонслужбі заявили, що надання дозволу на виліт повітряних суден – не компетенція відомства, яке лише перевіряє документи і наявність обмеження для громадянина.
- Попри заборону на пряме авіасполучення між Україною та Росією кум Путіна Віктор Медведчук періодично літає з Києва до Москви.
- Він нібито має дозвіл на польоти для проведення офіційних переговорів щодо звільнення українських заручників.
- В кінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії "За життя" Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо "відновлення миру" з Росією.
- Проти Медведчука також розслідується справа про державну зраду і сепаратизм за слова про необхідність створення "автономного регіону Донбас" із закріпленням цього статусу в Конституції.
- Юрій Бойко – народний депутат від "Опозиційного блоку", захищений депутатською недоторканістю. Разом із Рабіновичем він заснував об’єднання "Опозиційна платформа – За життя".