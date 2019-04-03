Новини 3 квітня: Зеленський vs Порошенко, зниження цін на газ

Володимир Зеленський викликав на дебати Петра Порошенка, "Нафтогаз України" знизив ціну на газ для населення на 17 копійок за кубометр, у Києві офіційно завершиться опалювальний сезон з 6 квітня — новини, які були актуальні 3 квітня.

Зеленський versus Порошенко

Кандидат у президенти шоумен Володимир Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати із діючим президентом Петром Порошенком.

"Чекаю на вас тут, на НСК "Олімпійський". Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати наживо, усі журналісти мають право бути присутніми. Кандидати повинні обов’язково пройти експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий президент", - заявив Зеленський.

Ще сьогодні у команді Зеленського висунули низку вимог до Порошенка. Це і скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів, і перезапуск роботи НАЗК, і ліквідація схеми "Роттердам плюс", і багато чого іншого.

У відповідь на це, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко нагадала команді Зеленського, що змінювати законодавство може парламент, а не глава держави.

Водночас у державному підприємстві НСК "Олімпійський" заявили, що до них не надходило жодних офіційних заявок, чи проектів угод на проведення дебатів між кандидатами в президенти.

Про ціни на газ

НАК "Нафтогаз України" ще з 1 квітня 2019 року знизив ціну на газ для населення з 8,55 грн за кубометр до 8,38 грн за куб., тобто на 17 копійок за кубометр.

Про польоти в РФ

Кабінет міністрів підтримав проект постанови Міністерства внутрішніх справ про заборону нерегулярного авіасполучення між Україною та Російською Федерацією після візиту проросійського депутата "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка та Віктора Медведчука до РФ.

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