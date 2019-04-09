Новини 9 квітня: борди з Порошенком і Путіним, Коломойський хоче акції Приватбанку

Порошенко протиставляє себе у другому турі виборів президенту Росії Володимиру Путіну, біля офісу команди Зеленського в Печерському районі зібрався натовп, Господарський суд Києва розглядає позов Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу державою акцій Приватбанку — новини, які були актуальні 9 квітня.

Про борди з Порошенком та Путіним

Президент Петро Порошенко протиставляє себе у другому турі виборів президенту Росії Володимиру Путіну.

Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета Путіна на бордах Порошенка - це, зокрема, меседж до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів.

Також у виборчому штабі Порошенка кажуть, що не питали згоди на використання зображення Путіна, оскільки він – поза законом.

А екс-кандидат у президенти та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що штаб Порошенка своєю передвиборчою рекламою намагається розколоти країну.

Про Зеленського

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського назвала нових експертів, серед яких екс-перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер і екс-перший заступник голови Національної телерадіокомпанії Олександр Харебін.

Тим часом, біля офісу команди Зеленського в Печерському районі зібрався натовп. За словами члена Зе!Команди, натовп складається переважно з людей похилого віку та студентів.

Про Коломойського та Приватбанк

Господарський суд Києва розглядає позов олігарха Ігоря Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу державою акцій Приватбанку.

Про чиновників зі "справи Гандзюк"

Заступник голови Херсонської обласної адміністрації Євген Рищук, який може бути причетний до вбивства активістки Катерини Гандзюк, услід за головою ОДА Андрієм Гордєєвим написав заяву про відставку.

Про інші важливі новини

Під час розмінування території біля насосної станції в Донецькій області загинув піротехнік Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще двоє – поранені.

Прем'єр-міністр

Новости 9 апреля: борды с Порошенко и Путиным, Коломойский хочет акции Приватбанка

Володимир Гройсман заявив, що від Порошенка до Кабінету міністрів надійшло подання на звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.

Нардеп від БПП Олег Барна посварився із представником команди Зеленського Святославом Юрашем, схопив його за горло та порвав сорочку.

Палата громад парламенту Великої Британії підтримала пропозицію уряду звернутися до ЄС із проханням відтермінувати Brexit до 30 червня.