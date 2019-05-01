"Аякс" переміг "Тоттенгем" у першому матчі півфіналу Ліги Чемпіонів

Нідерландський "Аякс" здобув перемогу з мінімальним рахунком у першому півфінальному матчі Ліги Чемпіонів з англійським "Тоттенгемом".

Матч пройшов у Лондоні у вівторок, 30 квітня.

"Аякс" у цій грі виглядав мобільнішим і гострішим в атаці. На 16-й хвилині поєдинку рахунок у грі був відкритий. Після пасу в штрафну від Хакіма Зієша Донні ван де Бек звільнився від двох захисників і ударом з метрів 12-ти пробив у кут воріт лондонської команди - 0:1.

Після пропущеного голу "Тоттенгем" не зумів відповісти чимось небезпечним біля воріт гостей. "Аякс" же продовжував атакувати ворота англійців. На 25-й хвилині після чудово розіграної атаки знову бив по воротах ван де Бек і ворота "Тоттенгема" рятує Уго Льоріс.

У другому таймі "Тоттенгем" заграв більш гостро в атаці, включив пресинг, але гольових моментів біля воріт "Аякса" не стало більше. Було кілька ударів Фернандо Лоьоренте та Деле Аллі, але нічого загрозливого.

"Аякс" атакував більш небезпечно. На 77-й хвилині гості мали гарну нагоду збільшити рахунок. Давид Нерес по лівому флангу забіг у штрафний майданчик і після його удару низом "Тоттенгем" рятує стійка воріт. У завершальні хвилини матчу "Тоттенгем" мав ігрову первагу, але пробити захист "Аякса" лондонці в цей вечір так і не зуміли.

Матч-відповідь у цій парі має пройти 8-го травня в Амстердамі.