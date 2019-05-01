На Київщині авто в'їхало в зупинку, постраждала дитина

На Київщині неподалік від Білої церкви автомобіль наїхав на зупинку громадського транспорту, серед постраждалих є дворічна дитина.

Фото патрульної поліції Київщини

Як повідомляє у середу патрульна поліція Київської області, ДТП трапилася у вівторок близько 9 години ранку на 28 км автодороги "Київ-Одеса" в напрямку столиці.

"37-річний водій Mitsubishi Galant не врахував дорожньою ситуацію, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту. Як наслідок: травмовані люди, понівечене авто та зруйнована споруда", - зазначили в поліції.

Там додали, що серед травмованих пасажирів, які доставлені до лікувального закладу, перебувала 2-річна дитина.