Український телеканал UA|TV вийшов на телеринок Туреччини

Український телеканал іномовлення UATV вийшов на ринок Туреччини.

Про це повідомили у прес-службі телеканалу.

За повідомленням UATV, тепер телеканал доступний абонентам супутникових і кабельних платформ однієї з провідних компаній регіону Türksat, яка надає послуги на території Європи та Азії.

"Підвищення обізнаності про Україну та доведення правдивої інформації до громадян Туреччини є одним із найголовніших пріоритетів, особливо в умовах російської агресії на Донбасі та окупації Криму Росією", - зазначив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"З іншого боку, українці, які відвідують Туреччину або проживають тут, матимуть додаткове джерело інформації про події в Україні", - додав він.