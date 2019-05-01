Український телеканал UA|TV вийшов на телеринок Туреччини

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Середа, 1 травня 2019, 16:28

Український телеканал іномовлення UATV вийшов на ринок Туреччини.

Про це повідомили у прес-службі телеканалу. 

За повідомленням UATV, тепер телеканал доступний абонентам супутникових і кабельних платформ однієї з провідних компаній регіону Türksat, яка надає послуги на території Європи та Азії. 

"Підвищення обізнаності про Україну та доведення правдивої інформації до громадян Туреччини є одним із найголовніших пріоритетів, особливо в умовах російської агресії на Донбасі та окупації Криму Росією", - зазначив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"З іншого боку, українці, які відвідують Туреччину або проживають тут, матимуть додаткове джерело інформації про події в Україні", - додав він. 

Українська правда

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Теми: ЗМІ телебачення Туреччина
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