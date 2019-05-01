Український телеканал UA|TV вийшов на телеринок Туреччини
Середа, 1 травня 2019, 16:28
Український телеканал іномовлення UATV вийшов на ринок Туреччини.
Про це повідомили у прес-службі телеканалу.
За повідомленням UATV, тепер телеканал доступний абонентам супутникових і кабельних платформ однієї з провідних компаній регіону Türksat, яка надає послуги на території Європи та Азії.
"Підвищення обізнаності про Україну та доведення правдивої інформації до громадян Туреччини є одним із найголовніших пріоритетів, особливо в умовах російської агресії на Донбасі та окупації Криму Росією", - зазначив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
"З іншого боку, українці, які відвідують Туреччину або проживають тут, матимуть додаткове джерело інформації про події в Україні", - додав він.
Українська правда