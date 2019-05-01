Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Український телеканал UA|TV вийшов на телеринок Туреччини

Середа, 1 травня 2019, 16:28

Український телеканал іномовлення UATV вийшов на ринок Туреччини.

Про це повідомили у прес-службі телеканалу. 

За повідомленням UATV, тепер телеканал доступний абонентам супутникових і кабельних платформ однієї з провідних компаній регіону Türksat, яка надає послуги на території Європи та Азії. 

"Підвищення обізнаності про Україну та доведення правдивої інформації до громадян Туреччини є одним із найголовніших пріоритетів, особливо в умовах російської агресії на Донбасі та окупації Криму Росією", - зазначив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"З іншого боку, українці, які відвідують Туреччину або проживають тут, матимуть додаткове джерело інформації про події в Україні", - додав він. 

Українська правда
Теми: ЗМІтелебаченняТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Усі новини...
ЗМІ
ЗМІ дізналися деталі нового пакета допомоги для України від Німеччини
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Останні новини
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
Усі новини...
Реклама: