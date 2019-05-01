На першотравневих акціях в Росії затримали щонайменше 124 особи

В Росії на акціях, присвячених 1 травня, поліція затримала щонайменше 124 особи.

Як повідомляє ОВС-Інфо, затримання проводилися у 9 містах, зі 124 осіб 68 затримали у Петербурзі.

Повідомляється, що деяким затриманим ще не виповнилося й 18 років, під час затримання чоловік похилого віку втратив свідомість, а одній жінці зламали руку.

"У Наталії Баринової - кандидата у муніципальні депутати, яку затримали на узгодженій ході у Петербурзі, діагностували перелом плечового суглоба зі зміщенням. Поліцейські вронили жінку на асфальт під час затримання", - пише ОВС-Інфо.

Також журналіст і фотограф Георгій Марков, затриманий раніше на ході у Петербурзі, повідомив про побиття поліцейськими.

"Маркова збили в момент, коли він присів, щоб зробити кадр. Коли він спробував піднятися, його побили співробітники поліції. За словами Маркова, його били по ребрах і потилиці. З руки текла кров, на тілі залишилися невеликі синці", - пише ЗМІ.

На Невском разгон марша. Людей вяжут pic.twitter.com/nSmTFGVLTH — Andrey Pivovarov (@brewerov) 1 травня 2019 р.

у ПЕТЕРБУРЗІ ЗАТРИМАЛИ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАВЧих ЗБОРІВ МАКСИМА РЄзніка.

ФОТО - Твіттер М. РЄзніка