На першотравневих акціях в Росії затримали щонайменше 124 особи
В Росії на акціях, присвячених 1 травня, поліція затримала щонайменше 124 особи.
Як повідомляє ОВС-Інфо, затримання проводилися у 9 містах, зі 124 осіб 68 затримали у Петербурзі.
Повідомляється, що деяким затриманим ще не виповнилося й 18 років, під час затримання чоловік похилого віку втратив свідомість, а одній жінці зламали руку.
"У Наталії Баринової - кандидата у муніципальні депутати, яку затримали на узгодженій ході у Петербурзі, діагностували перелом плечового суглоба зі зміщенням. Поліцейські вронили жінку на асфальт під час затримання", - пише ОВС-Інфо.
Також журналіст і фотограф Георгій Марков, затриманий раніше на ході у Петербурзі, повідомив про побиття поліцейськими.
"Маркова збили в момент, коли він присів, щоб зробити кадр. Коли він спробував піднятися, його побили співробітники поліції. За словами Маркова, його били по ребрах і потилиці. З руки текла кров, на тілі залишилися невеликі синці", - пише ЗМІ.
На Невском разгон марша. Людей вяжут pic.twitter.com/nSmTFGVLTH— Andrey Pivovarov (@brewerov) 1 травня 2019 р.
В Петербурге пожилой мужчина потерял сознание при задержании на шествии.— Иpuнчuк (@fillip_ina) 1 травня 2019 р.
В Петербурге на шествии ОМОН взял в окружение колонну «Объединенных демократов» pic.twitter.com/st2ej8Akqq
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"