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На першотравневих акціях в Росії затримали щонайменше 124 особи

Середа, 1 травня 2019, 16:48

В Росії на акціях, присвячених 1 травня, поліція затримала щонайменше 124 особи.

Як повідомляє ОВС-Інфо, затримання проводилися у 9 містах, зі 124 осіб 68 затримали у Петербурзі.

Повідомляється, що деяким затриманим ще не виповнилося й 18 років, під час затримання чоловік похилого віку втратив свідомість, а одній жінці зламали руку.

"У Наталії Баринової - кандидата у муніципальні депутати, яку затримали на узгодженій ході у Петербурзі, діагностували перелом плечового суглоба зі зміщенням. Поліцейські вронили жінку на асфальт під час затримання", - пише ОВС-Інфо. 

Також журналіст і фотограф Георгій Марков, затриманий раніше на ході у Петербурзі, повідомив про побиття поліцейськими.

"Маркова збили в момент, коли він присів, щоб зробити кадр. Коли він спробував піднятися, його побили співробітники поліції. За словами Маркова, його били по ребрах і потилиці. З руки текла кров, на тілі залишилися невеликі синці", - пише ЗМІ.

 
у ПЕТЕРБУРЗІ ЗАТРИМАЛИ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАВЧих ЗБОРІВ МАКСИМА РЄзніка.
ФОТО - Твіттер М. РЄзніка

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Теми: Росіяакціїполіція
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