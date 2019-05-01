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Прем'єр Молдови вмовив Порошенка зняти санкції з заводу Придністров'я - ЗМІ

Середа, 1 травня 2019, 17:35
Прем'єр Молдови вмовив Порошенка зняти санкції з заводу Придністров'я - ЗМІ

Прем'єр Молдови Павел Філіп допоміг вийти з-під санкцій України одному з основних платників податків невизнаної Придністровської молдовської республіки, - Молдовському металургійному заводу.

Про це йдеться у спільному розслідуванні RISE Moldova та  програми "Схеми: Корупція в деталях".  

За даними розслідувачів, 14 травня 2018 року президент Петро Порошенко включив ММЗ до списку санкцій на три роки, проте 19 березня 2019 року Порошенко видав указ із оновленим списком юридичних осіб, що підпадають під санкції, де замість ММЗ значиться кишинівська компанія Novastal prim.

 
Фрагмент документу з сайту RISE Moldova

У розпорядженні RISE Moldova і українського проекту "Схеми" опинилася копія листа Філіпа від 7 березня, адресованого Порошенку і прем'єру Володимиру Гройсману, де той просить виключити ММЗ зі списку санкцій, а також зупинити антидемпінгове розслідування проти заводу.

На питання журналістів у РНБО України відповіли, що рішення про виведення ММЗ з-під санкцій мотивовано пропозицією СБУ, а в СБУ заявили, що ініціатива належить Адміністрації президента.

Українська правда

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Теми: МолдоваПорошенкоПридністров'ябізнессанкції
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