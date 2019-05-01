Трагедія 2 травня: Одесу посилено охоронятимуть, на в'їзді у місто - контроль

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Середа, 1 травня 2019, 18:31

В Одесі у зв'язку з проведенням масових заходів до річниці трагедії 2 травня публічну безпеку забезпечуватимуть понад 2 тисячі правоохоронців.

Про це повідомили у поліції Одеської області. 

Також до охорони порядку буде залучено військовослужбовці Нацгвардії, курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ та правоохоронці з інших регіонів України.

"Усі вони у посиленому режимі патрулюватимуть вулиці та місця масового скупчення громадян. У місцях проведення масових заходів працюватиме "поліція діалогу", - йдеться у повідомленні. 

У поліції нагадали, що на Куликовому полі та Соборній площі буде введено тимчасові обмеження для недопущення порушень публічного порядку.

"Вхід здійснюватиметься лише через встановлені фільтраційні пункти. У цих районах діятимуть обмеження руху транспорту", - заявили правоохоронці та нагадали про заборону виготовлення, поширення, а також публічного використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

Як заявив перший заступник глави МВС Сергій Яровий, усі підрозділи МВС готові реагувати на будь-які провокації та виклики. 

"1 травня о 18:00 запроваджується контроль на в’їзд у місто, на стаціонарних та додаткових постах буде проводитися ретельна перевірка транспортних засобів. О 9:00 2 травня розпочинається посилене патрулювання центральних вулиць міста, тимчасово там обмежать рух. На посилений режим несення служби заступає близько 2500 правоохоронців", - повідомив Яровий. 

Нагадаємо, 

  • 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.
  • Правоохоронні органи розпочали близько десятка кримінальних проваджень за різними фактами, найбільш резонансне - справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.

Українська правда

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Теми: Одеса поліція
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