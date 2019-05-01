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Агресія РФ на сході: Двоє бійців ООС зазнали поранень

Середа, 1 травня 2019, 18:59

1 травня у зоні проведення операції Об'єднаних сил двоє військовослужбовців зазнали поранень, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це у середу повідомили у прес-центрі ООС.

"Збройні формування РФ вели вогонь по позиціях українських підрозділів зі 120- та 82-мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили у штабі. 

Усі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", двічі - зі 120- та 82-мм мінометів – біля н.п. Піски, зі станкових протитанкових гранатометів– поблизу смт Новотроїцьке, 
двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля н.п.Лебединське та Миколаївка, зі стрілецької зброї – біля с.Гранітне. 

Українська правда
Теми: ООСжертвиМінські угоди
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