Агресія РФ на сході: Двоє бійців ООС зазнали поранень

1 травня у зоні проведення операції Об'єднаних сил двоє військовослужбовців зазнали поранень, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це у середу повідомили у прес-центрі ООС.

"Збройні формування РФ вели вогонь по позиціях українських підрозділів зі 120- та 82-мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили у штабі.

Усі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", двічі - зі 120- та 82-мм мінометів – біля н.п. Піски, зі станкових протитанкових гранатометів– поблизу смт Новотроїцьке,

двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля н.п.Лебединське та Миколаївка, зі стрілецької зброї – біля с.Гранітне.