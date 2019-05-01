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З початку року на кір захворіли майже 44 тисячі українців

Середа, 1 травня 2019, 22:39

З початку року в Україні на кір захворіли 43 783 людини, від ускладнень кору померли 16 осіб.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

За даними Центру, загалом з початку спалаху на кір захворіло понад 100 тис. людей, 37 з яких померло.

Протягом 17-го тижня 2019 р. на кір захворіли 2 175 людей - 1108 дорослих та 1067 дітей. 

"З 18 до 25 квітня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській обл. (227 дорослих і 84 дитини), у Києві (111 дорослих і 118 дитей), в Тернопільській (73 дорослих і 133 дитини), Хмельницькій (96 дорослих і 95 дітей), та Київській (84 дорослих і 81 дитина) областях", - повідомили у Центрі громадського здоров’я.  

Від ускладнень кору померла 12-річна дитина, яка не могла бути щеплена через протипокази до вакцини, йдеться у повідомленні.

"Захистити таких людей можливо лише колективним імунітетом. Щеплення - єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності", - наголосили у МОЗ. 

Українська правда

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Теми: здоров'яМОЗ
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