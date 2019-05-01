Католицьких єпископів закликали оголосити Папу Римського єретиком

Дев'ятнадцять католицьких священиків і вчених закликали єпископів оголосити Папу Римського Франциска єретиком.

У листі стверджується, що папа Франциск занадто сильно пом'якшив позицію церкви щодо низки питань, пише "Голос Америки".

Автори заяви вважають, що Франциск недостатньо різко засуджує аборти і занадто терпимо ставиться до геїв, протестантів і мусульман.

"Ми зробили це, як крайній захід, щоб відреагувати на подальшу шкоду, якої завдають слова та дії Папи Франциска протягом декількох років, і яка стала причиною однієї з найсерйозніших криз в історії Католицької церкви", – йдеться у листі священників.

Автори листа закликають громадськість підписати онлайн-петицію та закликають єпископів "у терміновому порядку зайнятися проблемою публічної прихильності папи ранциска до єресі" та закликати його "відректися від висловлених ним єретичних ідей".

Найбільш помітний представник групи – отець Ейдан Ніколс, 70-річний британський священик з ордену домініканців, решта учасників ініціативи не настільки відомі.

Лист був опублікований у вівторок на консервативному католицькому сайті LifeSiteNews, який не раз ставав платформою для критики на адресу Папи Римського.