Генсек ООН закликав владу Венесуели не застосовувати силу проти демонстрантів

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав владу Венесуели не застосовувати силу проти учасників демонстрацій.

З такою заявою генсек ООН виступив після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав жителів Венесуели виходити на протестні акції, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на західні ЗМІ.

"Генсек ООН повторює свій заклик до всіх сторін зберігати максимальну стриманість щодо мирних демонстрантів і закликає не застосовувати силові заходи, здатні спричинити загибель людей", - зазначив представник генсека Стефан Дюжжарік.

За його словами, напередодні Гутерріш в ході розмови з міністром закордонних справ Венесуели і помічниками Гуайдо "закликав обидві сторони уникати насильства, а також зробити негайні кроки, щоб відновити порядок".

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