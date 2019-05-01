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Генсек ООН закликав владу Венесуели не застосовувати силу проти демонстрантів

Середа, 1 травня 2019, 23:28

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав владу Венесуели не застосовувати силу проти учасників демонстрацій.

З такою заявою генсек ООН виступив після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав жителів Венесуели виходити на протестні акції, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на західні ЗМІ. 

"Генсек ООН повторює свій заклик до всіх сторін зберігати максимальну стриманість щодо мирних демонстрантів і закликає не застосовувати силові заходи, здатні спричинити загибель людей", - зазначив представник генсека Стефан Дюжжарік.

За його словами, напередодні Гутерріш в ході розмови з міністром закордонних справ Венесуели і помічниками Гуайдо "закликав обидві сторони уникати насильства, а також зробити негайні кроки, щоб відновити порядок".

Нагадаємо, 

  • Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо  оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
  • США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
  • На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
  • 20 квітня Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.
  • 30 квітня ситуація в Венесуелі загострилася: лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
  • Держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за те, що відбувається у Венесуелі, лежить також на Росії і Кубі.
  • 1 травня Помпео заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа готова до проведення військової операції для розв'язання кризи у Венесуелі.
  • У свою чергу глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив США у підтримці спроби захоплення влади в Венесуелі та заявив, що "продовження агресивної політики щодо Каракаса загрожує найважчими наслідками".

Теми: ВенесуелаопозиціяООН
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