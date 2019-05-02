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У Грузії опозиція звинувачує президента у тиражуванні російської пропаганди

Четвер, 2 травня 2019, 04:40

Грузинська опозиція розкритикувала президента країни Саломе Зурабішвілі за її висловлювання щодо недоцільності розміщення в Грузії військової бази США, назвавши це "безпосереднім тиражуванням російської пропаганди".

Про сумніви у необхіності розміщення в Грузії американської військової бази Зурабішвілі розповіла в інтерв'ю "Голосу Америки".

Президент Грузії виступила за більш інтенсивні відносини з НАТО і США. При цьому вона підкреслила, що проти розміщення в країні американських військових баз.

"Не думаю, що це буде рекомендовано. Нам не потрібно робити кроки, які можуть бути розцінені як провокації.

І я не думаю, що США готові до розміщення тут військової бази, яка, ймовірно, викличе реакцію як з боку Росії, так і з боку терористичних рухів, які дуже активні в цьому регіоні", - заявила Зурабішвілі.

"Це безпосереднє тиражування російської пропаганди. Із кожним днем зростає впевненість в тому, що Зурабішвілі обов'язково завершить кар'єру імпічментом.

Хоча на даному етапі важливо, щоб до імпічменту вона не завдала такими заявами невиправний шкоди країні", - так відреагували на її висловлювання в партії екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі" Єдиний національний рух".

В опозиційній партії "Європейська Грузія" висловили жаль, що питання розміщення в Грузії військової бази будь-якої держави не стоїть на порядку денному.

У партії також вважають, що багато заяв Зурабішвілі мають "антидержавний" характер. 

Як зазначає "Голос Америки", у правлячій партії Грузії вирішили дистанціюватися від позиції президента. 

Каха Каладзе, генсек партії "Грузинська мрія" та мер Тбілісі, заявив, що Зурабішвілі не є членом правлячої партії, і що "Грузинська мрія" підтримала її кандидатуру під час президентських виборів виходячи з того, що вона була "єдиним гідним кандидатом". 

Але, за його словами, "не треба ототожнювати пані Зурабішвілі з партією".

Водночас перший віце-спікер парламенту Тамар Чугошвілі ухилилась від відповіді на питання про позицію президента. Вона зазначила, що на даному етапі розміщення американських баз у Грузії не розглядається, тому немає необхідності обговорювати це питання.

Теми: ГрузіяРосіяпропаганда
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