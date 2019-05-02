ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 2 поранених

Минулої доби бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, із них 6 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів. 2 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00.

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 16 разів обстріляли позиції ОС: двічі з 120 та 82 мм мінометів - біля населеного пункту Піски; тричі з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Красногорівка і Миколаївка.

Вісім разів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населених пунктів Новотроїцьке, Мар'їнка, Авдіївка, Павлопіль, Невельське, Піщевик, Верхньоторецьке і Широкине.

Тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населених пунктів Гранітне, Лебединське і Миколаївка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні двічі: з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Південне; зі стрілецької зброї - біля населеного пункту Станиця Луганська.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 1 квітня п'ятьох окупантів було знищено, ще двох - поранено.

"Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції ОС в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів - біля міста Мар'їнка; з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля села Лебединське; з великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Павлопіль.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.