Найближчі дні будуть дощовими і хмарними - синоптики

На початку травня в Україні будуть дощі, але небезпечних явищ не очікується.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр.

"2 травня - хмарно з проясненнями. Невеликі дощі, лише у південних областях без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вдень 13-18°, на Закарпатті та півдні країни - до 21°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. Температура 15-17°. По області температура буде 13-18°.

У п'ятницю та суботу, 3-4 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність.

3 травня вночі без опадів, вдень, крім південної частини, невеликий, у західних областях помірний дощ, гроза.

4 травня у східних, більшості південних, вдень і в західних областях без опадів, на решті території короткочасні дощі, грози. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 5-10°, на півдні - до 12°; вдень у західній частині - 13-18°, у північних областях - 16-21°, на решті території - 19-24°.

У Києві та області у ці дні мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, лише вночі 3 травня без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°.

5 та 6 травня у західних областях дощі; температура вночі 3-9° тепла, зниження денної температури до 8-14°.

У східних, Дніпропетровській та більшості південних областей переважно без опадів, на решті території короткочасні дощі, грози; температура вночі 5-11°, вдень 16-23°, 6 травня у північній частині - 12-18°.

На Київщині синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози.

Температура вночі становитиме 5-10°; вдень 5 травня 16-21°, 6 травня 12-17°.