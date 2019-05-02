У МВС розповіли про перебіг "справи 2 травня"
У справі щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року до суду було скеровано три обвинувальні акти, а ще одній особі винесено вирок.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба МВС.
"В кримінальному провадженні щодо трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року щодо однієї особи, яка визнала вину у вчиненому злочині (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) винесено обвинувальний вирок. До суду направлено обвинувальні акти щодо 3 осіб", - сказав Яровий.
Він зазначив, що з 2017 року у вказаному кримінальному провадженні допитано у якості свідків 1109 осіб, проведено додаткові допити 13 потерпілих.
"Опрацьовано понад 1500 відео файлів, наданих ТРК та свідками, загальним об’ємом понад 2 Тб. За результатом, складено 222 протоколи огляду фото та відео матеріалів", - додав Яровий.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Продовжуються огляди і систематизація відео файлів, встановлення свідків і очевидців та їх допити.
Нагадаємо:
- 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.
- Правоохоронні органи розслідують близько десятка кримінальних проваджень за різними фактами, найбільш резонансне - справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.
- У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявляють, що українські правоохоронні органи не зробили все необхідне для забезпечення повного розслідування трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі.
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