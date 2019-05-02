У МВС розповіли про перебіг "справи 2 травня"

У справі щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року до суду було скеровано три обвинувальні акти, а ще одній особі винесено вирок.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба МВС.

"В кримінальному провадженні щодо трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року щодо однієї особи, яка визнала вину у вчиненому злочині (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) винесено обвинувальний вирок. До суду направлено обвинувальні акти щодо 3 осіб", - сказав Яровий.

Він зазначив, що з 2017 року у вказаному кримінальному провадженні допитано у якості свідків 1109 осіб, проведено додаткові допити 13 потерпілих.

"Опрацьовано понад 1500 відео файлів, наданих ТРК та свідками, загальним об’ємом понад 2 Тб. За результатом, складено 222 протоколи огляду фото та відео матеріалів", - додав Яровий.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Продовжуються огляди і систематизація відео файлів, встановлення свідків і очевидців та їх допити.

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