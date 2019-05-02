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Офіцера Служби зовнішньої розвідки судитимуть за самоволку

Четвер, 2 травня 2019, 15:24

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно офіцера центрального апарату Служби зовнішньої розвідки, підозрюваного у самовільному залишенні військової служби.

Про це інформує у четвер прес-служба ДБР.

Досудове розслідування встановило, що військовослужбовець не повернувся до місця служби у визначений наказом голови Служби зовнішньої розвідки України час та протягом тривалого періоду ухилявся від несення обов’язків військової служби, проводячи час на власний розсуд.

Таким чином він умисно порушив вимоги Конституції, законів "Про оборону України", "Про військовий обов'язок і військову службу", Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, Дисциплінарного статуту ЗСУ.

Слідчі ДБР повідомили військовослужбовцю про підозру. Обвинувальний акт наразі скеровано до суду.

У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років.

Українська правда

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Теми: ДБР
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