Москва готує фейки: радника Зеленського назвуть "агентом КДБ" – Гриценко

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Четвер, 2 травня 2019, 17:08

Росія планує запустити фейки через ЗМІ про радника новообраного президента Володимира Зеленського Івана Апаршина, нібито він "агент КДБ/ФСБ".

Про це 2 травня повідомив у Facebook очільник "Громадянської позиції" екс-кандидат у президенти Анатолій Гриценко.

"Варто було Зеленському скористатися порадою і залучити професіонала в сфері оборони Івана Апаршина, як Москва підготувала провокацію, проти Апаршина: за моїми даними, Росія планує запустити через свої ЗМІ фейк, нібито Апаршин є "агентом КДБ/ФСБ")", - написав Гриценко.

За його словами, "причина проста як валянок: Москва аж ніяк не хоче бачити професіоналів поряд з новообраним президентом України."

Гриценко пов’язав провокацію проти Апаршина із рішенням Басманного суду Росії, який заочно заарештував Гриценка і оголосив в міжнародний розшук за статтею "заклики до тероризму".

"Варто було мені зустрітися з Володимиром Зеленським, порадити йому професіоналів у ключових сферах, як одразу ж Москва надіслала "вітання": рішенням Басманного суду", - стверджує очільник "Громадянської позиції".

Нагадаємо: 

  • Апаршин - колишній директор Департаменту воєнної політики Міноборони та головний інспектор Міноборони, у минулому начальник Управління оборонної та безпекової політики Секретаріату Кабінету міністрів.
  • Апаршин більше відомий як "міністр оборони Анатолія Гриценка" – Гриценко публічно оголосив його кандидатом у міністри у разі виграшу.
  • У 2014 році Апаршин входив у першу десятку списку "Громадянської позиції" на парламентських виборах.
  • Коли Зеленський представляв свою команду, Апаршин заявив: "Українське військо буде професійне та добровільне. Воно буде посилене сучасною системою територіальної оборони та активно діючим резервом. Ми залучимо до управління збройних сил бойових офіцерів, які спроможні перемагати, а саме головне – зберегти життя солдат.
  • Державне оборонне замовлення та фінанси Міноборони будуть максимально відкриті. Ви в реальному режимі часу зможете проконтролювати ефективність використання кожної копійки, які ви виділяєте на оборонобезпеку.
  • Я гарантую вам: ми з вами змінимо підходи до забезпечення солдат. Солдат буде озброєний, мотивований і підготовлений. Рівень грошового забезпечення буде збільшений за рахунок жорстких заходів економії ресурсів".

Українська правда

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Теми: Росія Україна Зеленський Гриценко
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