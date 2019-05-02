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МОЗ спростувало фейк про плату за е-запис про медогляд

Четвер, 2 травня 2019, 18:08

Міністерство охорони здоров’я спростувало інформацію про запровадження плати за електронний запис про медичний огляд та закликало керівників медзакладів утриматися від оплати за подібну послугу ДП "Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій".

Про це 2 травня повідомляє прес-служба міністерства.

"В інтернеті активно розповсюджується інформація про запровадження плати за розміщення електронних записів на сайті МОЗ України про проходження медичного огляду. Ця інформація не відповідає дійсності", - відзначили у відомстві. 

У міністерстві стверджують, що не приймали жодного відповідного рішення для запровадження такої плати. 

Керівництво МОЗ також звернулося до керівників усіх медичних закладів, що надають послуги медоглядів, утриматись від оплати нібито розміщення електронних записів про проходження особою медичного огляду на сайті МОЗ, а також про видання бланку форми первинної облікової звітності. 

Зокрема, мова йшла про керівників медзакладів, де проводять медогляд для кандидатів у водії, періодичні медогляди водіїв, людей, які володіють зброєю, та декретованих осіб - вихователів, вчителів, викладачів, студентів, працівників громадського харчування, торгівлі та інших.

Відзначається, що звернення до керівництва медзакладів про сплату за технічний супровід кожного такого запису відбулося за власної ініціативи ДП "Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій" та не було погоджено з МОЗ. 

За цим фактом міністерство ініціювало перевірку на держпідприємстві. Про результати перевірки повідомлять пізніше.

Українська правда
Теми: МОЗУкраїна
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