Коболєв назвав головний виклик для Зеленського в енергетиці

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що головним персональним викликом для новообраного президента України Володимира Зеленського стане боротьба з корупцією.

Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я думаю, що все буде залежати від позиції нового президента з такого важливого питання, як боротьба з корупцією і, якщо ця боротьба буде ефективною, то ми не побачимо жодного тиску з боку олігархів", - відповів він на питання, чи посилиться тиск олігархів в енергетиці після виборів.

"Я вважаю, персонально, що це є головним викликом до будь-якої української влади. Не олігархи, а корупція, частиною якої вони є. Якщо буде ефективна система яка буде не давати можливість безкарно брати і давати хабарі питання олігархізації України буде вирішене", - наголосив Коболєв.

Коболєв вважає, що перш за все в сфері енергетики потрібно усунути посередників в торгівлі газом та навести лад з облгазами.

"У нас є свідчення, у нас є факти, які доводять те, що як газсбути, так і облгази, які працюють спільно, просто паразитують відбираючи, як газ, так і гроші з системи, які їм не належать", - сказав він.

Відповідаючи а питання про те, якими він бачить дві найбільш нагальні реформи в сфері енергетики, Коболєв сказав: "Це, по-перше, усунення державного регулювання в системі постачання газу населенню. Це дозволить в першу чергу дати ефективний ринок, усунути неефективних посередників які є не тільки елементом корупції, але і елементом загрози державній безпеці".

"Другий аспект - це наведення ладу з компаніями роздрібного транспортування газу, тобто облгазами", - заявив він.

За словами Коболєва, там є контроль проросійської групи Фірташа і поки це питання не буде врегульовано і ці компанії не припинять відбирати без оплати газ державної НАК "Нафтогаз України" стабільного ринку не буде".

На думку Коболєва, розв'язавши ці проблеми, український газовий ринок стане ефективним, прозорим і набагато більш корисним для економіки України та споживачів.