Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коболєв назвав головний виклик для Зеленського в енергетиці

Четвер, 2 травня 2019, 23:58

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що головним персональним викликом для новообраного президента України Володимира Зеленського стане боротьба з корупцією.

Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я думаю, що все буде залежати від позиції нового президента з такого важливого питання, як боротьба з корупцією і, якщо ця боротьба буде ефективною, то ми не побачимо жодного тиску з боку олігархів", - відповів він на питання, чи посилиться тиск олігархів в енергетиці після виборів.

"Я вважаю, персонально, що це є головним викликом до будь-якої української влади. Не олігархи, а корупція, частиною якої вони є. Якщо буде ефективна система яка буде не давати можливість безкарно брати і давати хабарі питання олігархізації України буде вирішене", - наголосив Коболєв.

Коболєв вважає, що перш за все в сфері енергетики потрібно усунути посередників в торгівлі газом та навести лад з облгазами.

"У нас є свідчення, у нас є факти, які доводять те, що як газсбути, так і облгази, які працюють спільно, просто паразитують відбираючи, як газ, так і гроші з системи, які їм не належать", - сказав він.

Відповідаючи а питання про те, якими він бачить дві найбільш нагальні реформи в сфері енергетики, Коболєв сказав: "Це, по-перше, усунення державного регулювання в системі постачання газу населенню. Це дозволить в першу чергу дати ефективний ринок, усунути неефективних посередників які є не тільки елементом корупції, але і елементом загрози державній безпеці".

"Другий аспект - це наведення ладу з компаніями роздрібного транспортування газу, тобто облгазами", - заявив він.

 За словами Коболєва, там є контроль проросійської групи Фірташа і поки це питання не буде врегульовано і ці компанії не припинять відбирати без оплати газ державної НАК "Нафтогаз України" стабільного ринку не буде".

На думку Коболєва, розв'язавши ці проблеми, український газовий ринок стане ефективним, прозорим і набагато більш корисним для економіки України та споживачів.

"Українська правда" у Threads

Теми: НафтогазЗеленськийенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Нафтогаз
Ще три облгази Фірташа приєднали до Групи Нафтогаз
Кабмін схвалив умови реструктуризації дефолтних єврооблігацій "Нафтогазу"
Компанія "Нафтогазу" встановила тарифи на розподіл газу для Харківщини вищі за сусідні області
Останні новини
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
Усі новини...
Реклама: