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Посадовцю вручили підозру: змусив комунальників робити ремонт у своїй квартирі

П'ятниця, 3 травня 2019, 12:57

Заступникові голови однієї з Київських районних державних адміністрацій повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів, бо використав працівників підпорядкованого комунального підприємства для ремонту власного помешкання.

Про це 3 травня повідомляє прес-служба Національної поліції.

Слідство встановило, що упродовж 2018 року посадовець залучав працівників комунального підприємства до проведення ремонтних робіт у власній квартирі.

 

"З метою мотивації підлеглих останнім нараховували додаткові виплати шляхом безпідставного завищення кількості відпрацьованих робочих годин. Про що робилися відповідні записи у табелях обліку робочого часу. Як результат, було безпідставно витрачено бюджетні кошти", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує злочинну діяльність посадовців.

Зокрема, фальсифіковані табелі, "чорнові" записи.

 

Повідомляється, що 2 травня, заступникові голови РДА було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ще двом посадовцям комунального підприємства за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Українська правда
Теми: поліціяКиїв
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