В ООС тренувалися нищити ворога в повітрі

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П'ятниця, 3 травня 2019, 14:23

В зоні проведення Операції об’єднаних сил відбулись тактичні навчання з протиповітряної оборони.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Відзначається, що у тренуваннях взяли участь дивізіони, батареї та інші підрозділи протиповітряної оборони оперативно-тактичних угрупувань ООС.

"З метою максимального наближення умов навчань до бойових в якості противника виступили наші військові льотчики", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, навчання проводились для підвищення ефективності системи протиповітряної оборони, вдосконалення практичних навичок бойових обслуг та розрахунків під час відпрацювання повітряних цілей, організації протиповітряного бою в загальній системі протиповітряної оборони.

В ході занять службовці відпрацювали несення бойового чергування, знищення порушників повітряного простору, відбиття удару повітряного противника, прикриття підрозділу під час переходу в наступ, знищення повітряних цілей.

У штабі зазначають, що з усіма завданнями учасники навчань впорались на відмінно.

Українська правда

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Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі
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